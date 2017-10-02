Итоги и символическая сборная 7-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги седьмого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Великолепный "Сити"

В центральном матче седьмого тура английской Премьер-Лиги между собой встречались две из трех лучших команд текущего сезона "Челси" и "Манчестер Сити". Обе команды на ходу, а это означало, что поединок должен был получиться напряженным с первой и до последней секунды. В таких противостояниях не может на первый план не выходить дуэль таких двух харизматичных наставников, как Антонио Конте и Пеп Гвардиола.

В прошлом сезоне итальянский специалист стал единственным тренером, который дважды сумел переиграть испанского не только по счету, но и тактически. Теперь же Гвардиола сделал правильные выводы и взял реванш у своего обидчика.

"Горожане" с первых же минут, несмотря на статус гостей, принялись играть агрессивно, больше созидая, а, не надеясь исключительно на контратаки, чем немного удивили "аристократов". Острых моментов в первом тайме было предостаточно, что у одних, что у других, но забить не вышло во многом благодаря великолепной игре голкиперов Куртуа и Эдерсона.

После перерыва "Сити" еще больше взвинтили темп, и тут уже гола было не миновать. На 67-й минуте, как оказалось, окончательную точку в матче поставил Кевин Де Брюйне, с левой блестящим ударом расстреляв дальний угол ворот своего соотечественника. Благодаря этой победе "голубые" уходят на международную паузу в хорошем настроении и в статусе лидера.

Лучший старт "Юнайтед" в АПЛ

Интересно, что самый титулованный клуб Англии "Манчестер Юнайтед" еще не разу так хорошо не стартовал в Премьер-Лиге. "Красные дьяволы" за семь туров положили себе в копилку 19 очков, оступившись лишь однажды – на выезде против "Сток Сити". Такой роскоши команда не могла себе позволить даже и при Алексе Фергюсоне.

С другой стороны нельзя не упомянуть о везении манкунианцев относительно календаря, ведь подопечные Жозе Моуринью до сих пор не играли ни с кем из большой шестерки, а первое испытание их ждет только через две недели на "Энфилде" против "Ливерпуля".

В рамках седьмого тура "Юнайтед" принимал главного аутсайдера "Кристал Пэлас", поэтому разгромная победа легко читалась. Окончательно все стало ясно уже на третьей минуте поединка из того с какой легкостью Хуан Мата открыл счет. После этого "дьяволы" делали с оппонентом все, что хотели, дублем отметился даже Феллаини, также положено было отличиться Лукаку.

Неудержимый Кейн и разгромная победа "шпор"

В седьмом туре очередной жертвой лучшего бомбардира прошлого сезона стал "Хаддерсфилд". После августовского молчания Харри Кейн продолжает феерить и на этот раз ограничился дублем. Так уж выходить, что в нынешнем сезоне "Тоттенхэм" на выезде играет лучше, чем дома. А пока проклятие "Уэмбли" в Премьер-Лиге не снято, "шпоры" продолжает забирать свое по гостям.

Хаддерсфилд - Тоттенхэм 0:4. Обзор матча от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

Предполагалось, что неплохо начавшие сезон ребята Давида Вагнера окажут куда более серьезное сопротивление, но на деле все решилось очень и очень быстро. Уже к экватору первого тайма лондонцы отгрузили в ворота Лессля три мяча, а могли еще больше. Заключительная точка была поставлена уже в компенсированное к матчу время усилиями Сиссоко.

Разочарование Клоппа

Юрген Клопп, хоть и тешит себя иллюзиями в послематчевых интервью относительно того, что "красным" непременно удастся наверстать упущенное, но во время матча против "Ньюкасла" на нем снова не было лица. Немецкий специалист не узнавал свою команду, как и прежде в Москве или на "Энфилде" в играх против "Севильи" или "Бернли".

"Красные" подарили очки "Ньюкаслу", фактически все 90 минут играя лучше. Но важно отметить другое, что в погоне за результатом мерсисайдцам снова не удалось устроить навал на ворота соперника в концовке, а по итогу сложилосб впечатления, что ничья – абсолютно закономерный результат.

Исторический рекорд Венгера

Арсена Венгера уже который сезон подряд отправляют в отставку все, кому не лень, но француз продолжает держаться на плаву, выходить из сложнейших ситуаций и боле того, бить рекорды. В седьмом туре "Арсенал" легко справился с "Брайтоном", а для Мсье Венгера "чайки" стали уже 45 клубом, над которым он одержал победу в рамках Премьер-Лиги и обошел по этому показателю самого Алекса Фергюсона, который праздновал победу над 44 разными клубами.

"Эвертон" снова терпит неудачу

После выдающейся трансферной кампании от "Эвертона" ожидали куда большего. На старте сезона подопечные Рональда Кумана из "околотопа" превратились в аутсайдера. Причем большой выбор игроков, казалось, способствует тому, чтобы "ириски" одинаково конкурентно соревновались, как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Но пока ни там, ни там. Тяжелая и обнадеживающая победа над "Борнмутом" в прошлом туре, казалось, могла дать подспорье для новых побед, но нет – ливерпульцы сенсационно в родных стенах уступили "Бернли".

После матча владелец "Эвертона" публично поддержал Кумана, но как скоро у него самого закончится терпения, если все продолжится в том же духе? Тот еще вопрос.

Питер Крауч – тряхнуть стариной и принести победу!

На Питера Крауча уже давно никто не рассчитывает, как на игрока основного состава, но опытный 36-летний форвард продолжает быть настоящим козырем в рукаве Марка Хьюза. Помнится, в прошлом сезоне высоченный форвард выдал неплохой отрезок, принеся немало важных очков в копилку "Сток Сити".

На этот раз Крауч заявил о себе лишь в седьмом туре. Выйдя на замену на 70-й минуте, англичанин под занавес поединка забил победный гол в ворота "Саутгемптона". Примечательно, что сделал он это ногой, что с ним случается очень редко.

Диафра Сако удерживает Билича в кресле

Перед предыдущей паузой на международные матчи руководство "Вест Хэма" поставило Славену Биличу ультиматум. Хорватскому специалисту было предоставлено 3-4 матча для улучшения позиций "молотобойцев". Естественно, качество футбола лондонцев далеко от того, что требуется от такой статусной команды, как "Вест Хэм", но все же результаты медленно поползли вверх. Сначала была натужная победа над "Хаддерсфилдом", потом выездная ничья с "Вест Бромом", уход от разгрома с "Тоттенхэмом", ну и напоследок вырванные три очка в состязании с "Суонси".

Гол Диафра Сако на 90-й минуте принес важные три очка лондонцам, которые поднимаются из зоны вылета, а Славен Билич, пока что сохраняет свое место главного тренера "Вест Хэма".

Символическая сборная

Вратарь: Ник Поуп ("Бернли")

Защита: Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед"), Начо Монреаль ("Арсенал"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Бен Дэвис ("Тоттенхэм")

Полузащита: Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед")

Нападение: Алексис Санчес ("Арсенал"), Харри Кейн ("Тоттенхэм")

Богдан Архипенко

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