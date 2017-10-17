Итоги и символическая сборная 8-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги восьмого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Нескучные нули на "Энфилде"

Центральным событием открывался восьмой тур английской Премьер-Лиге, в рамках которого "Ливерпуль" в родных стенах принимал своего исторически самого принципиального соперника "Манчестер Юнайтед". Для манкунианцев, по сути, это был первый серьезный тест в этом сезоне. До этого "красные дьяволы" легко со всеми расправлялись, оступившись лишь единожды – на выезде со "Стоком". Мерсисайдцы уже нахлебавшись не солоно, серьезно задолжали своим болельщикам, которые успели соскучится за теми самыми уверенными победами над кем бы то ни было.

Исходя из этого было очень отдать кому-то предпочтение перед поединком. Ясно было только одно, что Жозе Моуринью в основном будет разрушать, а Юрген Клопп созидать. Собственно, как это происходило в прошлом сезоне. Так оно и вышло, все прошло без сюрпризов. Если еще в первом тайме "Юнайтед" еще пытался что-то соорудить в атаке, то уже во втором – игра была направлена исключительно на удержание счета.

Иногда оборона гостей давала сбой, но она себе это может позволить в отличие от "скаузерской", ведь там в тылу надежный солдат Давид Де Хеа, который несколько раз просто феноменальным образом выручал своих. Подводя итог, можно смело сказать, что "Особенный" выиграл, так как добился своей единственной цели на этот матч. Чего не скажешь о Клоппе, который снова не смог подобрать ключ к очередному сопернику.

"Горожане" куражатся и без Агуэро

То, что проделывает в последнее время "Манчестер Сити" в матчах со своими соперниками скоро нельзя будет показывать детям. Еще год назад о возможности существования той самой гвардиоловской "Барселоны" в АПЛ не было и речи, но уже сейчас это выглядит вполне реально. "Горожане" прибавляют от матча к матчу, а на этот раз в качестве вкусно съеденного на обед цыпленка выступил "Сток Сити".

Не смутило манкунианцев и отсутствие такого великого исполнителя, как Серхио Агуэро, который продолжает восстанавливаться после того, как попал в ДТП. В итоге, семь забитых голов менее, чем за 80 минут поединка, что даже те два пропущенных, наверняка расстроившие перфекциониста Гвардиолу утонули в океане голепада "голубых".

Первая победа "Кристал Пэлас"

Ну и как тут не вспомнить игру в концовке прошлого сезона, когда борющийся "Кристал Пэлас" шокировал "Стэмфорд Бридж", обыграв там уверенно идущего за чемпионским титулом "Челси". В восьмом туре уже текущего розыгрыша чемпионата победа "орлов" над "аристократами" выглядит не менее сенсационно. Абсолютный аутсайдер, который был похоронен уже после тура эдак четвертого, который до сих пор мечтал только о том, чтобы открыть свой лик забитым мячам во второй раз подряд переиграл подопечных Антонио Конте.

Итальянский специалист после встречи успел оправдаться, что такое невнятное выступления связано с отсутствием нескольких ключевых исполнителей, что в новинку для него. Ведь практически весь прошлый сезон "Челси" отыграл одним и тем же составом. Но таковы английские реалии и терять, наверняка, еще будут все, в том числе и "Манчестер Сити".

"Уотфорд" – в зоне Лиги чемпионов

"Уотфорд" – безусловно, главная сенсация на текущий момент в английской Премьер-Лиге. Пока португальский наставнику Марку Силва проделывает просто фантастическую работу с "шершнями". То, что с "желтой армией" придется считаться всем, стало понятно еще после первого тура, когда в пригороде Лондона был обижен "Ливерпуль".

Отдельной похвалы ребята Силвы заслуживают за невероятную волю к победе – уже не раз по ходу нынешнего сезона им приходилось демонстрировать свой характер. В рамках восьмого тура "Уотфордом" была добыта волевая победа, пострадал "Арсенал". В этом случае вполне резонно провести параллель с дуэлями "Челси" и "Кристал Пэлас". Потому как, и "шершни" обыграли "канониров" во второй раз подряд со счетом 2:1, только в прошлом сезоне на выезде, а в этом – дома.

Бодро проведенный стартовый отрезок (поражение от "Сити" не в счет) подбрасывает "Уотфорд" на четвертую ступень в турнирной таблице, опережая такие команды, как "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль".

Проклятие "Уэмбли" снято

Ну вот наконец-то, только спустя восемь туров "Тоттенхэму" удалось снять пресловутое проклятие "Уэмбли" в матчах чемпионата Англии. Так уж получилось, что временно домашняя главная арена страны была не фартовой для "шпор" даже в поединках с откровенными аутсайдерами. И вот с горем пополам первым, кто пал на 90-тысяной арене стал "Борнмут". Гол Кристиана Эриксена в дебюте второго тайма стал единственным и как следствие победным.

Руни спасает "Эвертон" от поражения, но не от падения

Потихоньку начинаешь привыкать к неудачам "Эвертона". Как будто и вовсе не было того самого ошеломляющего летнего шопинга. На этот раз "ирискам" удалось уйти от поражения благодаря реализованному пенальти на последней минуте в матче с "Брайтоном", но до прихода в сознание все еще далеко. Мерсисайдский клуб, очевидно, нуждается в серьезной встряске и как не было бы велико доверие к Рональду Куману со стороны руководства, с таким дальнейшим сценарием голландский специалист рискует не доработать до зимы.

Габбьядини напоминает о себе

Оказавшись не нужным Маурицио Сарри в "Наполи" Маноло Габбьядини прошлой зимой пополнил ряды "Саутгемптона" и очень ярко заявил о себе. Был период, когда Мано забивал один гол за другим, тем самым заставляя щепетильную итальянскую прессу писать о себе гораздо больше, чем о любом другом форварде, выступающем на тот момент в Серии А.

С приходом нового главного тренера итальянский бомбардир остался основным футболистом, но неудачная игра в начале сезона заставила Маурисио Пеллегрино усадить того на лавку. И вот выйдя в старте на матч с "Ньюкаслом" Габбьядини великолепно себя проявил, оформив дубль. Правда, речь идет о спасении для "святых" всего одного очка, но и на этом спасибо, учитывая результаты последних матчей "Сотона" в рамках АПЛ.

Символическая сборная

Вратарь: Джо Харт ("Вест Хэм")

Защита: Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Пер Мертезакер ("Арсенал"), Деян Ловрен ("Ливерпуль")

Полузащита: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тьемуэ Бакайоко ("Челси"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Уилфрид Заха ("Кристал Пэлас")

Нападение: Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Тэмми Абрахам ("Суонси")

Богдан Архипенко

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