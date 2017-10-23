Итоги и символическая сборная 9-го тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги девятого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Декласс "Ливерпуля" на "Уэмбли"

В центральном матче девятого тура между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" на "Уэмбли" ожидалось куда более жесткое и бескомпромиссное противостояние, но не вышло. "Шпоры" буквально катком прошли по мерсисайдскому клубу, благодаря чему настигли "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице, а положение "красных" еще больше усугубили.

Обычно очень непросто дается матчи на временном домашнем стадионе подопечным Маурисио Почеттино, но на этот все с самого начала пошло по их сценарию. Глупейшие ошибки обороны, в которых главная роль досталась Деяну Ловрену, привели к тому, что "лилейно-белые" уже к 12-й минуте вели со счетом 2:0. Правда, на экваторе первого тайма "скаузерам" удалось вернуться в игру усилиями Салаха, но фактически решил исход встречи гол забитый "Тоттенхэмом" в раздевалку. Ловрена уже к тому времени не было на поле, но его роль исполнять взялся Матип, вынося мяч головой точно на ногу Деле Алли, который не мог промахнуться, да и не стал.

В начале второго тайма дубль оформил неудержимый Харри Кейн, таким образом поставив окончательную точку в матче. Юрген Клопп жестко раскритиковал и своих игроков, и в том числе себя и это все хорошо, но выходит так, что на деле никаких выводов из прошлых ошибок немецких специалист и его команда не делают.

Подарок на День Рождения

Прекрасный подарок к 68-летию своего бессменного наставника Арсена Венгера преподнесли футболисты "Арсенала", переиграв пусть и кризисный, но все же "Эвертон" на "Гудисоне". Ливерпульцы и лондонцы выдали сверхрезультативный матч с семью забитыми голами, большинство из которых уже не несли в себе никакого фундаментального значения.

"Ириски" неплохо выглядели в перовом тайме и первыми забили, но пропущенный гол в раздевалку обезоружил их и предал куражу "пушкарям". В начале которой 45-ти минутки Санчес на пару с Озилом вывел "Арсенал" вперед, а окончательно похоронил "Эвертон" Идрисса Гейе, на 68-й минуте схлопотавший удаление. Играя в большинстве, гости не стали жалеть "синих" и отгрузили тем еще три мяча, при этом однажды себе привезя.

Первое поражение "красных дьяволов"

Одна из интриг первой части чемпионата Англии закончилась. "Манчестер Юнайтед" первым из манчестерских клубов оступился, причем, любопытно, что сделал это в матче с одним из новичков Премьер-Лиги "Хаддерсфилд Таун". Оба своих гола подопечные Давида Вагнера забили еще в первом тайме в течение пяти минут. "Терьеры" хладнокровно воспользовались грубыми ошибками в обороне "красных дьяволов".

После перерыва манкунианцы не отпускали от себя мяч, о чем красноречиво свидетельствует статистика владения 78% на 22% в их пользу, но также не менее показательной является статистика по ударам в створ – и вот тут по три у каждой из сторон. Все, на что хватило ребят Жозе Моуринью, так это на точное попадание Маркуса Рашфорда.

Таким образом, "Хаддерсфилд" добывает самую, что ни на есть историческую победу, переигрывая "Манчестер Юнайтед" впервые за более, чем пол века. Ведь последняя победа над манчестерским грандом была зафиксирована в далеком 1952 году.

"Манчестер Сити" уходит в отрыв

Проигрыш главных конкурентов и непримиримых врагов позволил "горожанам" оторваться на пять очков. Для этого, конечно же, "Манчестер Сити" пришлось вдоволь помучиться с крепким "Бернли". Ни для кого не стало сюрпризом, что "бордовые" не стали изменять себе и приехали на "Этихад" всеми силами обороняться. Практически весь матч вышел для команды Пепа Гвардиолы был очень нервным и напряженным. Немного сбавить градус "голубым" удалось с помощью реализованного пенальти Серхио Агуэро на 30-й минуте поединка.

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Еще одним важным фактором мучения "Сити" был кураж, который поймал голкипер "Бернли" Ник Поуп. Порой, англичанин просто немыслимым образом отражал удары в упор в лучших традициях Давида Де Хеа. Второй гол пришлось ждать до 73-й минуты, когда результативный удар головой Отаменди заставил выдохнуть с облечением манкунианцев. После этого "бордовые" расклеились, а итогом этого стал гол Сане уже в следующем атаке.

Качели на "Стэмфорд Бридж" или джокер Батшуайи

Неоднозначный и очень драматичный поединок порадовал всех любителей английского футбола субботним днем, который устроили "Челси" и "Уотфорд" на "Стэмфорд Бридж". "Шершни" – пожалуй, главное открытие текущего сезона в АПЛ. Подопечные Марку Силвы никому не дают спуску, что часто выливается и в результат – команда из пригорода Лондона перед девятым туром располагалась в зоне Лиги чемпионов.

"Желтая армия" приехала в гостив действующему чемпиону только за победой. После ничейного первого тайма "Уотфорд" с огромным перевесом доминировал до середины второго. И лишь жуткая реализация не позволила "шершням" забить больше одного гола. Уже не раз приходилось писать о джокере Конте Миши Батшуайи, который снова заявил о себе во весь голос. Забитый мяч вышедшего на замену бельгийца перевернул все с ног на голову, заставив "аристократов" поверить в свою победу. Под занавес поединка Сесар Аспиликуэта забил победный гол, на уже в компенсированное время Батшуайи не смог не отметиться дублем.

На этот раз Билича бьют больно

Разговоры об отставке Славена Билича из тура в тур вспыхивают с новой силой и то, что он продолжает возглавлять "Вест Хэм" – это на самом деле уникальное явление в нынешнее время. Доколе хватить терпения у владельцев "молотобойцев" непонятно. Уже успела полететь голова у Франка де Бура и Крейга Шекспира, но вера в хорватского специалиста пока не прекращается. Хотя возможно руководители взяли паузу на размышления, ведь уволить то уволят, а кого взять на замену непонятно. Хорошие тренеры, как и футболисты, как известно, на дороге не валяются.

На этот раз лондонцы проиграли разгромно, причем "Брайтону", да еще и на своем красивом и большом, но несчастливом стадионе. Ткнуть пальцем в небо, если сказать, что когда-то и на "зеленой" улице будет праздник, ну а пока "Вест Хэм" отирает порог зоны вылета.

Синдром "уволенного тренера"

На неделе Крейг Шекспир стал вторым главным тренером в Премьер-Лиге, которого отправили в отставку. И пока в прессе появляются все новые фамилии специалистов, способных возглавить "Лестер", командой с приставкой и.о. стал руководить один из помощников уволенного Шекспира Майкл Эпплтон. В СМИ уже успели обсудить внешний вид нового хоть и временного наставника, который больше напоминает большого и накаченного дядьку из голливудских боевиков.

"Лестер" мгновенно дал результат, обыграв на выезде "Суонси", но говорить о каких-либо тренерских способностях Эпплтона точно не стоит. Пока это всего лишь синдром "уволенного тренера", на котором собственно и продержался до конца прошлого сезона Крейг Шекспир.

Символическая сборная

Вратарь: Уго Льорис ("Тоттенхэм")

Защита: Томми Смит ("Хаддерсфилд"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити"), Давид Луиз ("Челси"), Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед")

Полузащита: Педро Родригес ("Челси"), Месут Озил ("Арсенал"), Деле Алли ("Тоттенхэм"), Эден Азар ("Челси")

Нападение: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Алексис Санчес ("Арсенал")

Богдан Архипенко

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