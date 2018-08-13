Итоги и символическая сборная стартового тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги первого тура АПЛ сезона 2018/2019.

Боевое крещение Эмери чемпионом

Первый тур английской Премьер-Лиги завершался центральным противостоянием, в рамках которого действующий чемпион "Манчестер Сити" пожаловал в гости к "Арсеналу". После 22 лет работы в клубе Арсена Венгера, клуб из Северного Лондона возглавил Унаи Эмери – и тут испанскому специалисту не позавидуешь. Уже в стартовом матче ему довелось играть против фантастических парней Пепа Гвардиолы.

В общем-то, ни для кого не стала сюрпризом легкая победа "горожан", которые с первых и до последних минут контролировали происходящее на поле. Манкунианцы забили по голу в каждом из таймов, хотя имели кучу возможностей расставить все точки над "i" еще в первой половине встречи.

По персоналиям. В составе "Сити" стоит выделить Бенжамена Менди, который практически весь прошлый сезон пропустил из-за тяжелой травмы, но этот начал с двух голевых передач. Также здорово выглядели Рахим Стерлинг и Бернарду Силва, пока Лерой Сане и Кевин Де Брюйне полировали лавку. В "Арсенале", как это часто бывает, подвели все те, кого принято называть лидерами и звездами. Полузащита "горожан" съела всех атакующих игроков лондонцев: Рэмзи, Озила, Мхитаряна, Обамеянга. Плюс ко всему, Эмери совсем не угадал в старте с юным новичком Маттео Гендузи – 18-летний француз просто перегорел.

Сарри начинает с уверенной победы

Надо признать, Маурицио Сарри очень повезло с соперником в его первом матче английской Премьер-Лиги. "Челси" разгромил одного из аутсайдеров сезона "Хаддерсфилд" со счетом 3:0. Голами отметились Канте, Жоржиньо и Педро.

В матче за Суперкубок Англии лондонцы были легко переиграны лучшей командой АПЛ "Манчестер Сити" – и это прогнозируемо. Теперь в первом же матче чемпионата "синие" легко разобрались – и это тоже легко принимается. Непонятна только общая картина, что из себя в целом представляет новоиспеченная команда Сарри. Дебют удачный, поэтому это стоит зафиксировать и похвалить, как менеджера, так и всю команду. Но гораздо более интересно будет посмотреть на "пенсионеров" уже через неделю, когда они в домашних стенах столкнуться с "Арсеналом".

"Ливерпуль" легко разгромил "Вест Хэм"

"Ливерпуль", в общем-то предсказуемо, стартовал с разгромной победы над "Вест Хэмом", который пока выглядит "сыровато". "Молотобойцы" лихо закупились на трансферном рынке, побив свой рекорд прошлого года. Кроме того, возглавил команду опытный чилийский специалист Мануэль Пеллегрини. "Красные" потратили еще больше, но усиливались очень точечно, под сформировавшийся костяк.

С первых же минут подопечные Юргена Клоппа дали понять, почему их называют одним из главных претендентов на чемпионский титул в нынешнем сезоне. Хозяева раз за разом стали вскрывать оборону лондонцев. Еще до перерыва счет мог быть разгромным, но "красные" остановились на двух мячах, которыми отметились Мохамед Салах и Садио Мане.

Уже в начале второй 45-ти минутки интрига была окончательно убита: Мане оформил дубль. Правда, стоит отметить, что сенегалец сделал это с офсайда, который откровенно проспал лайнсмен. После 3:0 на табло Пеллегрини, как и весь "Вест Хэм", смирился со своей беспомощностью и снял с игры своих лучших игроков Фелипе Андерсона и Марко Арнаутовича. В концовке матча "жирную" точку в матче поставил Дани Старридж, забив едва выбежав с бровки на замену.

4:0 – легкая победа "Ливерпуля" и лидерство после первого тура.

"Манчестер Юнайтед" победил, но не впечатлил

Еще в пятницу вечером "Манчестер Юнайтед" выпала честь открыть новый сезон АПЛ матчем против "Лестера". И хоть "красные дьяволы" и выиграли, но, мягко говоря, не впечатлили. Во многом хозяевам помог пенальти, который был назначен уже на третьей минуте встречи, Поль Погба его реализовал, после чего команда Моуринью стала играть по счету.

Как и в прошлом сезоне, МЮ не меняется, а на вооружение взята прагматичность. "Лисы" больше владели мячом, больше били по воротам и меньше фолили, но в итоге проиграли. Тем не менее, по игре манкунианцев остаются большие вопросы, ответы на которые мы, возможно, получим уже в ближайших поединках.

"Тоттенхэм" берет важные три очка в Ньюкасле

"Тоттенхэм" – единственная команда Премьер-Лиги, которая не купила никого в летнее межсезонье. Правда, ни одного футболиста и не потеряла. Поэтому очень сложно оценивать шансы и перспективы "шпор" на предстоящий сезон, собственно, как и делать прогноз на их первый матч против "Ньюкасла" на "Сент-Джеймс Парк". Несмотря на колоссальные проблемы с руководством клуба и отсутствием денег, Рафе Бенитесу каким-то образом удалось по итогам прошлого сезона поднять клуб в топ-10.

Итак, в этом поединке все главные события поместились в первую половину первого тайма. К 18-й минуте счет стал 2:1 в пользу "Тоттенхэма" и до конца остался неизменным.

Первое удаление и паритет в португальских разборках

Самый драматичный матч тура был сыгран на "Молинью", где новичок АПЛ "Вулверхэмптон" принимал "Эвертон". Команды расписали результативную ничью, которой могут быть довольны все, учитывая сложившийся сценарий поединка. Интересно, что обе команды возглавляют представители португальской тренерской школы: Нуну Санту уже второй год успешно трудится в стане "волков", а Марку Силва этим летом приступил к работе с "ирисками".

До поры до времени, а конкретней до 40 минуты матча для ливерпульского клуба все складывалось наилучшим образом: на 17-й минуте счет открыл их дорогостоящий новичок Ришарлисон. Но в концовке первого тайма команду в меньшинстве оставил Фил Ягелка, грубо сфолив против Диогу Жота. Штрафной блестяще исполнил Рубен Невеш – 1:1. Даже вдесятером гости не переставали созидать и вышли вперед усилиями все того же Ришарлисона. Последнее слово осталось за подопечными Санту: на 80-й минуте свой лик голам в Англии открыл арендованный у "Бенфики" Рауль Хименес.

2:2 – самый яркий матч стартового тура.

Урок АПЛ от "Кристал Пэлас"

Также нельзя было обойти вниманием первое лондонское дерби сезона АПЛ 2018/19. Долгожданный новичок высшего дивизиона "Фулхэм" принимал "Кристал Пэлас". "Дачники" очень здорово усилились в летнее трансферное окно, а от "орлов" в нынешнем сезоне ждут нечто большего с учетом довольно мощного и сыгранного состава, которым руководит сверхопытный Рой Ходжсон.

Практически на протяжении всего матча подопечные Славиши Йокановича смотрелись лучше, о чем свидетельствует и статистика. Но закаленные футболисты "Пэлас" продемонстрировали блестящую реализацию, таким образом преподав первый урок "белым" после пяти лет отсутствия в Премьер-Лиге.

Символическая сборная

Вратарь: Уэйн Хеннесси ("Кристал Пэлас")

Защита: Бенжамен Менди ("Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм")

Полузащита: Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон"), Роберто Перейра ("Уотфорд")

Нападение: Садио Мане ("Ливерпуль"), Ришарлисон ("Эвертон"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

Богдан Архипенко

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