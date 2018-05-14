Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ

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Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛРедакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать восьмого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Бомбардирский рекорд Салаха

В центральном матче заключительного тура "Ливерпуль" на родном "Энфилде" принимал "Брайтон". Мерсисайдцы как никогда вышли на поле мотивированными, потому как команде необходимо было побеждать, дабы, не оглядываясь на параллельный матч "Ньюкасл" - "Челси", решить вопрос последней путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В итоге, "красные" ожидаемо без проблем разгромили "чаек" со счетом 4:0, хотя должны были забивать гораздо больше.Помимо самого результата поединка, на повестке дня была еще одна интрига, которая состояла в том, сумеет ли Мохамед Салах побить рекорд АПЛ по количеству забитых мячей за сезон. 31 гол – рекорд, установленный Аланом Ширером в сезоне 1995/1996 повторяли в разные годы и Криштиану Роналду, и Луис Суарес, но вот превзойти никто не смог. И вот наконец рекорд великого английского бомбардира пал, египтянин отличился вторым голом в ворота "Брайтона", который стал для него 32 по счету.

Есть 100 очков!

Нынешний сезон АПЛ стал не только сезоном рекордов персонально Мохамеда Салаха, но и чемпиона "Манчестер Сити". "Горожане" не просто побили рекорд "Челси" сезона 2004/2005 по количеству набранных очков, но и стали первыми, кто достиг трехзначной отметки. Любопытно, что преодолели этот рубеж манкунианцы не без драмы. В рамках заключительного тура команда Пепа Гвардиолы съездила в гости к едва спасшемуся "Саутгемптону" и несмотря на то, что стартовый состав был без малого основным, забить победный гол чемпиону судилось лишь в компенсированное время буквально в последней своей атаке. Автором гола стал Габриэль Жезус.

Фантастическая перестрелка на "Уэмбли"

Настоящий фестиваль голов на прощание устроили "Тоттенхэм" и "Лестер" на 90-тысячном "Уэмбли". "Шпорам" нужна была только победа, чтобы не уступить третью строчку "Ливерпулю", но несмотря на это, подопечные Маурисио Почеттино устроили настоящую перестрелку с "лисами", которым уже давным-давно ничего не нужно было.По ходу матча "синие" вели в счете 3:1, причем третий гол был забит уже в дебюте второй половины встречи – фантастическим ударом из-за пределов штрафной площади отличился Ихеаначо. Но лондонцы очень быстро собрались и буквально в течение десяти минут перевернули все с ног на голову. Три мяча были забиты с помощью результативных действий Эрика Ламелы. Чуть обождав, "Лестер" сравнял счет на 73-й минуте усилиями Варди, который оформил дубль, но гости снова радовались недолго, ведь уже в следующем выпаде своему коллеге по сборной ответил Харри Кейн, принеся победу "Тоттенхэму" со счетом 5:4.

Кстати, благодаря дублю в матче с "лисами" Кейн разменял третий десяток голов за сезон, установив свой личный рекорд, но вот только в этот раз этого оказалось недостаточно для завоевания "Золотой бутсы".

"Челси" на прощание сливает Конте

Перед финальным туром "Челси" еще имел призрачную надежду на попадание в первую четверку. Правда, для этого мало было самим победить "Ньюкасл" на выезде. Нужно было еще, чтобы "Ливерпуль" каким-то образом уступил на "Энфилде" "Брайтону". Естественно, "красные" победили "чаек", хотя могли бы не стараться, потому как пенсионеры с треском провалились на "Сент-Джемс Парк", разгромно уступив "сорокам" со счетом 3:0.Последний матч в Премьер-Лиге для Антонио Конте во главе "синих" оказался недостаточной мотивацией для футболистов, которые еще в прошлом сезоне поднимали над головой чемпионский титул. Результативный выстрел Дуайта Гэйла и дубль Айозе Переса принес не просто три очка "Ньюкаслу", но и позволил команде финишировать в верхней части турнирной таблицы. И кто вспомнит, что еще зимой у клуба были катастрофически проблемы и о первой десятке речи не шло. Как не крути, а фактор великолепного тренера Рафаэля Бенитеса сыграл свою роль.

Проводы Венгера выездной победой

Наконец-то завершился этот чудовищный сезон "Арсенала", в котором лондонцы особенно ужасно играли на выезде и даже установили антирекорд по количеству проигранных встреч. Но вот в заключительном туре "канонирам" все же удалось взять три очка в дуэли с непростым "Хаддерсфилдом" благодаря единственному голу Обамеянга.Именно этот матч войдет в историю, как последний для Арсена Венгера у руля лондонского клуба. И очень хорошо, что встреча завершилась победой его подопечных. После всех этих табличек "Wenger Out", француз все-таки уходит с высоко поднятой головой, а фанаты напоследок растаяли и даже дали понять, что обязательно будут скучать, ибо по-другому быть не может.

Дежурный камбэк Борнмута

Ну вот не удалось напоследок поставить жирную точку главной сенсации нынешнего сезона "Бернли". Насолил команде Шона Дайча никто иной, как "Борнмут", который в нынешнем сезоне много кому испортил настроение. "Вишни" в очередной раз решили все свои вопросы в концовке встречи. Забив гол еще в первом тайме, "бордовые" спокойно играли по счету, пока за 15 минут до конца встречи не забил Джошуа Кинг, которого уже в компенсированное время поддержал Каллум Уилсон, вырвав победу для своей команды.Заняв итоговую 12 строчку, "Борнмуту" не удалось улучшить результат прошлого сезона (тогда команда финишировала на девятом месте), но и так сойдет, тем более, что теперь ребята Эдди Хау гордо могут называться "королями камбэков".

Символическая сборная

Вратарь: Джек Батленд ("Сток Сити")

Защита: Кайл Уокер-Питерс ("Тоттенхэм"), Флориан Лежен ("Ньюкасл"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащита: Мохамед Диаме ("Ньюкасл"), Рияд Махрез ("Лестер"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм")

Нападение: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джейми Варди ("Лестер")

Богдан Архипенко

Не пропустите! Символическая сборная сезона в Бундеслиге | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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