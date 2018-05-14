Итоги и символическая сборная заключительного тура АПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги тридцать восьмого тура АПЛ сезона 2017/2018.

Бомбардирский рекорд Салаха

В центральном матче заключительного тура "Ливерпуль" на родном "Энфилде" принимал "Брайтон". Мерсисайдцы как никогда вышли на поле мотивированными, потому как команде необходимо было побеждать, дабы, не оглядываясь на параллельный матч "Ньюкасл" - "Челси", решить вопрос последней путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон. В итоге, "красные" ожидаемо без проблем разгромили "чаек" со счетом 4:0, хотя должны были забивать гораздо больше. Помимо самого результата поединка, на повестке дня была еще одна интрига, которая состояла в том, сумеет ли Мохамед Салах побить рекорд АПЛ по количеству забитых мячей за сезон. 31 гол – рекорд, установленный Аланом Ширером в сезоне 1995/1996 повторяли в разные годы и Криштиану Роналду, и Луис Суарес, но вот превзойти никто не смог. И вот наконец рекорд великого английского бомбардира пал, египтянин отличился вторым голом в ворота "Брайтона", который стал для него 32 по счету.

Есть 100 очков!

Нынешний сезон АПЛ стал не только сезоном рекордов персонально Мохамеда Салаха, но и чемпиона "Манчестер Сити". "Горожане" не просто побили рекорд "Челси" сезона 2004/2005 по количеству набранных очков, но и стали первыми, кто достиг трехзначной отметки. Любопытно, что преодолели этот рубеж манкунианцы не без драмы. В рамках заключительного тура команда Пепа Гвардиолы съездила в гости к едва спасшемуся "Саутгемптону" и несмотря на то, что стартовый состав был без малого основным, забить победный гол чемпиону судилось лишь в компенсированное время буквально в последней своей атаке. Автором гола стал Габриэль Жезус.

Фантастическая перестрелка на "Уэмбли"

Настоящий фестиваль голов на прощание устроили "Тоттенхэм" и "Лестер" на 90-тысячном "Уэмбли". "Шпорам" нужна была только победа, чтобы не уступить третью строчку "Ливерпулю", но несмотря на это, подопечные Маурисио Почеттино устроили настоящую перестрелку с "лисами", которым уже давным-давно ничего не нужно было. По ходу матча "синие" вели в счете 3:1, причем третий гол был забит уже в дебюте второй половины встречи – фантастическим ударом из-за пределов штрафной площади отличился Ихеаначо. Но лондонцы очень быстро собрались и буквально в течение десяти минут перевернули все с ног на голову. Три мяча были забиты с помощью результативных действий Эрика Ламелы. Чуть обождав, "Лестер" сравнял счет на 73-й минуте усилиями Варди, который оформил дубль, но гости снова радовались недолго, ведь уже в следующем выпаде своему коллеге по сборной ответил Харри Кейн, принеся победу "Тоттенхэму" со счетом 5:4.

Кстати, благодаря дублю в матче с "лисами" Кейн разменял третий десяток голов за сезон, установив свой личный рекорд, но вот только в этот раз этого оказалось недостаточно для завоевания "Золотой бутсы".

"Челси" на прощание сливает Конте

Перед финальным туром "Челси" еще имел призрачную надежду на попадание в первую четверку. Правда, для этого мало было самим победить "Ньюкасл" на выезде. Нужно было еще, чтобы "Ливерпуль" каким-то образом уступил на "Энфилде" "Брайтону". Естественно, "красные" победили "чаек", хотя могли бы не стараться, потому как пенсионеры с треском провалились на "Сент-Джемс Парк", разгромно уступив "сорокам" со счетом 3:0. Последний матч в Премьер-Лиге для Антонио Конте во главе "синих" оказался недостаточной мотивацией для футболистов, которые еще в прошлом сезоне поднимали над головой чемпионский титул. Результативный выстрел Дуайта Гэйла и дубль Айозе Переса принес не просто три очка "Ньюкаслу", но и позволил команде финишировать в верхней части турнирной таблицы. И кто вспомнит, что еще зимой у клуба были катастрофически проблемы и о первой десятке речи не шло. Как не крути, а фактор великолепного тренера Рафаэля Бенитеса сыграл свою роль.

Проводы Венгера выездной победой

Наконец-то завершился этот чудовищный сезон "Арсенала", в котором лондонцы особенно ужасно играли на выезде и даже установили антирекорд по количеству проигранных встреч. Но вот в заключительном туре "канонирам" все же удалось взять три очка в дуэли с непростым "Хаддерсфилдом" благодаря единственному голу Обамеянга. Именно этот матч войдет в историю, как последний для Арсена Венгера у руля лондонского клуба. И очень хорошо, что встреча завершилась победой его подопечных. После всех этих табличек "Wenger Out", француз все-таки уходит с высоко поднятой головой, а фанаты напоследок растаяли и даже дали понять, что обязательно будут скучать, ибо по-другому быть не может.

Дежурный камбэк “Борнмута”

Ну вот не удалось напоследок поставить жирную точку главной сенсации нынешнего сезона "Бернли". Насолил команде Шона Дайча никто иной, как "Борнмут", который в нынешнем сезоне много кому испортил настроение. "Вишни" в очередной раз решили все свои вопросы в концовке встречи. Забив гол еще в первом тайме, "бордовые" спокойно играли по счету, пока за 15 минут до конца встречи не забил Джошуа Кинг, которого уже в компенсированное время поддержал Каллум Уилсон, вырвав победу для своей команды. Заняв итоговую 12 строчку, "Борнмуту" не удалось улучшить результат прошлого сезона (тогда команда финишировала на девятом месте), но и так сойдет, тем более, что теперь ребята Эдди Хау гордо могут называться "королями камбэков".

Символическая сборная

Вратарь: Джек Батленд ("Сток Сити")

Защита: Кайл Уокер-Питерс ("Тоттенхэм"), Флориан Лежен ("Ньюкасл"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащита: Мохамед Диаме ("Ньюкасл"), Рияд Махрез ("Лестер"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм")

Нападение: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джейми Варди ("Лестер")

Богдан Архипенко

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