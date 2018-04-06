Итоги первых четвертьфиналов Лиги Чемпионов в одной картинке

На текущей неделе состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Ювентус" - "Реал" - 0:3

"Севилья" - "Бавария" - 1:2

"Барселона" - "Рома" - 4:1

"Ливерпуль" - "Ман Сити" - 3:0

Итоги всех матчей в одной картинке:

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