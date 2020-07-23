Итоги сезона Чемпионшипа: кто вышел в АПЛ, кто сыграет в плей-офф, кто вылетел

В среду состоялся заключительный тур розыгрыша Чемпионшипа сезона 2019/20.

По итогам первенства повышение в классе заработали "Лидс" и "Вест Бромвич".

За последнюю путёвку в АПЛ в плей-офф поборются "Брентфорд", "Фулхэм", "Кардифф" и "Суонси", занявшие места с третьего по шестое.

Вылетели из Чемпионшипа в Лигу 1 "Чарльтон", "Уиган" и "Халл".

Не пропустите: "Ливерпуль" установил ещё один клубный рекорд. | http://soccernews.ru