Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19

Сегодня, 22 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии завершилась жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы.

Результаты:

"Челси" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина)

"Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бенфика" (Португалия)

"Наполи" (Италия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

"Валенсия" (Испания) - "Краснодар" (Россия)

"Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия)

"Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция)

"Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания)

Матчи состоятся 7 и 14 марта. Финальная игра состоится 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.

Не пропустите: "Зенит" сразится с "Вильярреалом" в 1/8 финала Лиги Европы | http://soccernews.ru