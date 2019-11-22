Итоги жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020

Состоялась жеребьёвка участников плей-офф Лиги Наций, между которыми будут разыграны четыре последние путёвки на Евро-2020.

Ранее стали известны 20 сборных, которые сыграют в финальной части континентального первенства, а вот те, кто может весной к ним присоединиться.

Путь A

Исландия - Румыния

Болгария - Венгрия (победитель этой пары будет хозяином в финале)

Путь B

Босния и Герцеговина - Северная Ирландия (победитель этой пары будет хозяином в финале)

Словакия - Ирландия

Путь C

Шотландия - Израиль

Норвегия - Сербия (победитель этой пары будет хозяином в финале)

Путь D

Грузия - Беларусь (победитель этой пары будет хозяином в финале)

Северная Македония - Косово

Напомним, что стыковые матчи состоятся в период между 26 и 31 марта 2020 года.

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