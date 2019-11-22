Итоги жеребьёвки стыковых матчей Евро-2020
Состоялась жеребьёвка участников плей-офф Лиги Наций, между которыми будут разыграны четыре последние путёвки на Евро-2020.
Ранее стали известны 20 сборных, которые сыграют в финальной части континентального первенства, а вот те, кто может весной к ним присоединиться.
Путь A
Исландия - Румыния
Болгария - Венгрия (победитель этой пары будет хозяином в финале)
Путь B
Босния и Герцеговина - Северная Ирландия (победитель этой пары будет хозяином в финале)
Словакия - Ирландия
Путь C
Шотландия - Израиль
Норвегия - Сербия (победитель этой пары будет хозяином в финале)
Путь D
Грузия - Беларусь (победитель этой пары будет хозяином в финале)
Северная Македония - Косово
Напомним, что стыковые матчи состоятся в период между 26 и 31 марта 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1