Итоги жеребьёвки стыковых матчей квалификации ЧМ-2022

В Цюрихе состоялась жеребьёвка стыков отборочного турнира ЧМ-2022.

Путь А. 1/2 финала

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Путь В. 1/2 финала

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Путь С. 1/2 финала

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

Напомним, что стыковые матчи запланированы на 24 и 29 марта 2022 года.

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