Итоговый клубный рейтинг 2017-го года от IFFHS: "Реал" - первый, "Зенит" - лучший из российских клубов

Международная Федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала итоговый клубный рейтинг 2017-го года.

Вот как выглядит его первая десятка:

1. "Реал"

2. "Гремио"

3. "Манчестер Юнайтед"

4. "Барселона"

5. ПСЖ

6. "Фламенго"

7. "Ювентус"

8. "Бавария"

9. "Манчестер Сити"

10. "Зальцсбург".

Лучший из российских клубов "Зенит" оказался на 43-м месте, ЦСКА - на 51-м, "Локомотив" - 88-м, "Спартак" - 133-м, "Краснодар" - 168-м, а "Ростов" - 243-м.

Напомним, Блан мог возглавить "Зенит". | soccernews.ru