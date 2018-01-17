Итоговый клубный рейтинг 2017-го года от IFFHS: "Реал" - первый, "Зенит" - лучший из российских клубов

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Итоговый клубный рейтинг 2017-го года от IFFHS: "Реал" - первый, "Зенит" - лучший из российских клубовМеждународная Федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала итоговый клубный рейтинг 2017-го года.

Вот как выглядит его первая десятка: 

1. "Реал"

2. "Гремио"

3. "Манчестер Юнайтед"

4. "Барселона"

5. ПСЖ

6. "Фламенго"

7. "Ювентус"

8. "Бавария"

9. "Манчестер Сити"

10. "Зальцсбург".

Лучший из российских клубов "Зенит" оказался на 43-м месте, ЦСКА - на 51-м, "Локомотив" - 88-м, "Спартак" - 133-м, "Краснодар" - 168-м, а "Ростов" - 243-м.

Напомним, Блан мог возглавить "Зенит". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
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