Итоговый рейтинг ФИФА-2020: Россия - на 39-м месте

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Итоговый рейтинг ФИФА-2020: Россия - на 39-м месте

10 декабря ФИФА опубликовала последний рейтинг национальных сборных в 2020 году.

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз, положение большинства команд не изменилось.

В тройку лучших по-прежнему входят Бельгия, Франция и Бразилия. Россия осталась на 39-м месте.

1. Бельгия - 1780 очков; 

2. Франция - 1755 очков; 

3. Бразилия - 1743 очка; 

4. Англия - 1670 очков; 

5. Португалия - 1662 очка; 

6. Испания - 1645 очков; 

7. Аргентина - 1642 очка; 

8. Уругвай - 1639 очков; 

9. Мексика - 1632 очка; 

10. Италия - 1625 очков;

...

24. Украина - 1521 очко;

...

39. Россия - 1441 очко;

...

88. Беларусь - 1269 очков.

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