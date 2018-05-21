Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Теги лионель месси

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл наградуФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в пятый раз за свою карьеру выиграл "Золотую бутсу" как лучший бомбардир сезона в Европе.

Итоговая таблица претендентов на награду имеет следующий вид:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 34 гола (x2.0) / 68 очков

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 32 гола (x2.0) / 64 очка

3. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 30 голов  (x2.0) / 60 очков

4-6. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

4-6. Роберт Левандовски ("Бавария"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

4-6. Мауро Икарди ("Интер"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 28 голов (x2.0) / 56 очков

8. Жонас ("Бенфика"): 34 гола (x1.5) / 51 очко

9. Криштиану Роналду ("Реал"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

10. Луис Суарес ("Барселона"): 25 голов (x2.0) / 50 очков

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3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
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20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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