Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в пятый раз за свою карьеру выиграл "Золотую бутсу" как лучший бомбардир сезона в Европе.

Итоговая таблица претендентов на награду имеет следующий вид:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 34 гола (x2.0) / 68 очков

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 32 гола (x2.0) / 64 очка

3. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 30 голов (x2.0) / 60 очков

4-6. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

4-6. Роберт Левандовски ("Бавария"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

4-6. Мауро Икарди ("Интер"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

7. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 28 голов (x2.0) / 56 очков

8. Жонас ("Бенфика"): 34 гола (x1.5) / 51 очко

9. Криштиану Роналду ("Реал"): 26 голов (x2.0) / 52 очка

10. Луис Суарес ("Барселона"): 25 голов (x2.0) / 50 очков

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