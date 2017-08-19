Итурбе станет игроком "Тихуаны"

Хавбек "Ромы" Хуан Итурбе перейдет в мексиканскую "Тихуану", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, мексиканский клуб арендует футболиста с правом выкупа за 5 миллионов евро.

Вторую часть прошлого сезона Итурбе провел в аренде в "Торино", где сыграл 17 матчей и забил один гол.

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