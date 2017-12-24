Итурральде Гонсалес: "Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Реала" за фол Карвахаля на Пике"

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Итурральде Гонсалес: "Арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Реала" за фол Карвахаля на Пике"
Бывший испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что судья не назначил пенальти в ворота "Реала" в первом матче матча 17-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:3).

"Карвахаль не добрался до мяча и сбил Пике с ног. Это пенальти", - приводит слова Гонсалеса AS.

Стоит отметить, что этот эпизод произошел в первом тайме матча при счете 0:0.

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