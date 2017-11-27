Итурральде Гонсалес: "Месси забил очевидный гол, но Ла Лига не вкладывает деньги в систему фиксации голов"

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Итурральде Гонсалес: "Месси забил очевидный гол, но Ла Лига не вкладывает деньги в систему фиксации голов"
Бывший испанский арбитр Итурральде Гонсалес прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Лионеля Месси в матче 13-го тура чемпионата Испании.

"Месси забил очевидный гол, но виновата Ла Лига, которая не вкладывает деньги в систему фиксации голов. И после этого говорят, что Примера – лучшая лига мира", – приводит слова Гонсалеса AS.

Фото: Незасчитанный гол Месси.

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