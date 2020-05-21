Итурральде Гонсалес - о поддержке судьями "Реала" и "Барселоны": "90 на 10 в пользу Мадрида"

Бывший арбитр Итурральде Гонсалес выразил мнение, что поддержка мадридского "Реала" со стороны испанских судей в разы выше, чем у "Барселоны".

"Соотношение судей, поддерживающих "Реал" и "Барселону" - 90% на 10%. Нравится это "Барсе" или нет, 70 процентов населения за исключением Каталонии поддерживает Мадрид. Впрочем, сейчас фанатов "Барсы" стало больше, потому что молодёжь привлекли трофеи, выигранные Гвардиолой", - приводит слова Гонсалеса Cadena SER.

По итогам 27 туров "блауграна" лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая "бланкос" на 2 очка.

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