Итурральде Гонсалес - о поддержке судьями "Реала" и "Барселоны": "90 на 10 в пользу Мадрида"
Бывший арбитр Итурральде Гонсалес выразил мнение, что поддержка мадридского "Реала" со стороны испанских судей в разы выше, чем у "Барселоны".
"Соотношение судей, поддерживающих "Реал" и "Барселону" - 90% на 10%. Нравится это "Барсе" или нет, 70 процентов населения за исключением Каталонии поддерживает Мадрид. Впрочем, сейчас фанатов "Барсы" стало больше, потому что молодёжь привлекли трофеи, выигранные Гвардиолой", - приводит слова Гонсалеса Cadena SER.
По итогам 27 туров "блауграна" лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая "бланкос" на 2 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14