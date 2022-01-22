Иван Игнатьев определился с новым клубом

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Иван Игнатьев определился с новым клубом

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Форвард казанского "Рубина" Иван Игнатьев в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает "СЭ".

По информации источника, новой командой 23-летнего футболиста станут "Крылья Советов".

Самарцы уже договорились об аренде скандального нападающего, на которого также претендовал "Нижний Новгород".

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за "Рубин" 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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