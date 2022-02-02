Иван Игнатьев перешел из "Рубина" в "Крылья Советов"

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Иван Игнатьев перешел из "Рубина" в "Крылья Советов"

Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Самарцы арендовали футболиста сроком на полгода с правом последующего выкупа.

23-летний Игнатьев выступал за "Рубин" с 2019 года, провел за клуб 40 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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