Иван Игнатьев перешел из "Рубина" в "Крылья Советов"
Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Самарцы арендовали футболиста сроком на полгода с правом последующего выкупа.
23-летний Игнатьев выступал за "Рубин" с 2019 года, провел за клуб 40 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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