Иван Игнатьев высказался о своём первом голе с сентября 2020 года

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Нападающий "Крыльев Советов" Иван Игнатьев поделился эмоциями после матча с тульским "Арсеналом" (2:2), в котором его гол принёс самарцам ничью.

Напомним, что 23-летний футболист забил впервые с сентября 2020 года.

"Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Верно, что, к сожалению, мы не выиграли. Хотя по игре мы владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника. Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму", - сказал Игнатьев.

"Крылья" арендовали форварда у "Рубина" до конца сезона с опцией последующего выкупа.

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