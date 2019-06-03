Иван Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018

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Иван Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев поддерживал соперников сборной России во время домашнего Чемпионата Мира 2018 года, об этом рассказала жена футболиста Катерина.

"Он смотрел Чемпионат Мира и болел против сборной. Сама в шоке, но - да. Мы собирались перед телевизором с друзьями. На стадионах тоже были, но не на играх команды России. Всё-таки, до последнего надеялась, что попаду туда в другом качестве - как супруга игрока сборной. Поэтому не купила билеты. Так вот, Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод.

Я не могла понять - почему? Ну да, тебя не взяли. Но в этом никто не виноват, и ведь ты даже не попал в расширенный список на ЧМ. И в любом случае, как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть?

Хотя, возвращаясь назад, могу вспомнить, что он и за "Зенит" никогда не болел. Или за "Арсенал". Наверное, потому что никогда не ощущал себя по-настоящему частью коллектива. Всегда держался в стороне от партнёров. Не ощущал себя частью клуба. Точнее - не хотел ощущать. Вот такой человек", - заявила Катерина Новосельцева.

Напомним, что сборная России на прошлогоднем мундиале дошла до 1/4 финала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

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