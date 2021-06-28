Иван Новосельцев покинул "Сочи"
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Сочи" на официальном сайте объявила об уходе защитника Ивана Новосельцева.
Контракт футболиста завершился и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Новосельцев стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.
29-летний Новосельцев выступал за "Сочи" с 2019 года. Всего он провел за клуб 35 матчей и забил один гол. Ранее играл за "Истру", "Торпедо", "Ростов", "Зенит", тульский "Арсенал", "Анжи" и "Ростов". За сборную России сыграл 5 голов.
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