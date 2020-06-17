Иван Перишич намерен остаться в "Баварии"
Хорватский нападающий "Баварии" Иван Перишич надеется остаться в мюнхенском клубе, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.
По данным источника, руководство немецкого клуба ведет переговоры по трансферу игрока. "Бавария" готова заплатить за футболиста 10 миллионов евро, а "Интер" оценивает форварда в 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 31-летний Перишич выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Бавария" опередила "Милан" в борьбе за защитника ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
-
УЕФА принял решение о формате доигровке Лиги Европы
-
УЕФА объявил решение по Лиге чемпионов: как будет доигран турнир
-
Иван Перишич намерен остаться в "Баварии"
-
Появилась информация о состоянии Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве
-
Киевское "Динамо" вышло в финал Кубка Украины
-
Родри: "Манчестер Сити" сильнее "Реала"
-
РФС изучит интервью Дюкова о материальном стимулировании "Ростова" другими клубами
-
Переболевший коронавирусом Погребняк рассказал, когда он вернется на поле
-
"Бавария" опередила "Милан" в борьбе за защитника ПСЖ
-
Иванов обслужит матч ЦСКА - "Зенит" и другие судейские назначения 23 тура
-
Мартин Эдегор не хочет возвращаться в "Реал" летом
-
ЦСКА снял яркое видео о фанатах клуба
-
Голкипер "Краснодара" может перейти в турецкий топ-клуб
-
1
ТНВ: "Спартак" может уволить Цорна
-
1
Mundo Deportivo: Месси продлит контракт с "Барселоной" до 2023 года
-
1
"Динамо" получило лицензии УЕФА и РФС на сезон-2020/21
-
Мюллер мог покинуть "Баварию" в этом сезоне
-
Роналду в соцсети поздравил сына с 10-летием
-
Манчини: "Те, кто считают, что Гаттузо - лишь мотиватор, ошибаются"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|5
|Байер Леверкузен
|31
|57
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Фрайбург
|32
|45
|8
|Хоффенхайм
|31
|43
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|31
|35
|14
|Аугсбург
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20