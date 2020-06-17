Иван Перишич намерен остаться в "Баварии"

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Иван Перишич намерен остаться в "Баварии"

Хорватский нападающий "Баварии" Иван Перишич надеется остаться в мюнхенском клубе, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По данным источника, руководство немецкого клуба ведет переговоры по трансферу игрока. "Бавария" готова заплатить за футболиста 10 миллионов евро, а "Интер" оценивает форварда в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 31-летний Перишич выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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