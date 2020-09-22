Иван Перишич оценил свои выступления за "Баварию"

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Иван Перишич оценил свои выступления за "Баварию"

Хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич оценил свою выступления за мюнхенскую "Баварию".

"Сезон в "Баварии" получился потрясающим. Я завоевал три трофея и играл за прекрасную команду, хотя в начале сезона у нас не все получилось. Но ситуация улучшилась, когда пришел новый тренер. 

Но теперь я вернулся в "Интер" и рад этому. Мой контракт действует еще два года. Надеюсь, мы добьемся больших успехов", - приводит слова Перишича официальный сайт клуба.

31-летний Перишич выступал за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 35 матчей в о всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. В составе немецкого клуба хорват стал чемпионом Германии, обладателем Кубка Германии, а также выиграл Лигу Чемпионов.

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