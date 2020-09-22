Иван Перишич оценил свои выступления за "Баварию"
Хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич оценил свою выступления за мюнхенскую "Баварию".
"Сезон в "Баварии" получился потрясающим. Я завоевал три трофея и играл за прекрасную команду, хотя в начале сезона у нас не все получилось. Но ситуация улучшилась, когда пришел новый тренер.
Но теперь я вернулся в "Интер" и рад этому. Мой контракт действует еще два года. Надеюсь, мы добьемся больших успехов", - приводит слова Перишича официальный сайт клуба.
31-летний Перишич выступал за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 35 матчей в о всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. В составе немецкого клуба хорват стал чемпионом Германии, обладателем Кубка Германии, а также выиграл Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20