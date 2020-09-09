Иван Перишич покинул "Баварию"

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Иван Перишич покинул "Баварию"

Пресс-служба "Баварии" объявила об уходе хорватского полузащитника Ивана Перишича.

Руководство немецкого клуба приняло решение не выкупать трансфер футболиста. Таким образом, он вернется в миланский "Интер", с которым у него действует контракт до лета 2022 года.

"Я благодарен Ивану за его вклад в успехи команды. Я испытал настоящее удовольствие от работы с ним", - сказал главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик.

31-летний Перишич выступал за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 35 матчей в о всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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