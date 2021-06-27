Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус

Теги чемпионат европыиван перишичхорватиякоронавирус

Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирусФото: инстаграм Перишича/Автор неизвестен

Футболист миланского "Интера" и сборной Хорватии Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Отмечается, что полузащитник изолирован на 10 дней и пропустит матч 1/8 финала чемпионата Европы с Испанией.

В прошедшем сезоне хорват сыграл 32 матча за "Интер" в Серии А, в которых забил 4 гола.

За три матча Евро-2020 Перишич забил два гола.

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