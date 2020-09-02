Иван Ракитич попрощался с "Барселоной"

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Иван Ракитич попрощался с "Барселоной"

Хорватский полузащитник Иван Ракитич, перешедший из "Барселоны" в "Севилью", поблагодарил каталонский клуб.

"Шесть лет назад я перешел в "Барселону". Теперь я оставляю позади прекрасную страницу в моей карьере. Для меня было честью играть за "Барселону". Я благодарен своей семье, партнерам по команде, тренерам, персоналу и болельщикам. До встречи!" - написал Ракитич в своем Twitter.

32-летний Ракитич выступал за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 310 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 42 результативные передачи. В составе каталонского клуба хавбек выиграл 13 трофеев.

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Карлыч69
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