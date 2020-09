Иван Ракитич попрощался с "Барселоной"

Хорватский полузащитник Иван Ракитич, перешедший из "Барселоны" в "Севилью", поблагодарил каталонский клуб.

"Шесть лет назад я перешел в "Барселону". Теперь я оставляю позади прекрасную страницу в моей карьере. Для меня было честью играть за "Барселону". Я благодарен своей семье, партнерам по команде, тренерам, персоналу и болельщикам. До встречи!" - написал Ракитич в своем Twitter.

I arrived at @FCBarcelona 6 years ago. Today, I am turning a wonderful page in my career. It has been an honor to wear this jersey. I would like to thank everyone without exception. My family, my teammates, the coaches, the staff, the club employees and the fans. See you soon. pic.twitter.com/v9CUtLDyLS