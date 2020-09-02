Иван Ракитич попрощался с "Барселоной"
Хорватский полузащитник Иван Ракитич, перешедший из "Барселоны" в "Севилью", поблагодарил каталонский клуб.
"Шесть лет назад я перешел в "Барселону". Теперь я оставляю позади прекрасную страницу в моей карьере. Для меня было честью играть за "Барселону". Я благодарен своей семье, партнерам по команде, тренерам, персоналу и болельщикам. До встречи!" - написал Ракитич в своем Twitter.
I arrived at @FCBarcelona 6 years ago. Today, I am turning a wonderful page in my career. It has been an honor to wear this jersey. I would like to thank everyone without exception. My family, my teammates, the coaches, the staff, the club employees and the fans. See you soon. pic.twitter.com/v9CUtLDyLS— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) September 2, 2020
32-летний Ракитич выступал за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 310 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 42 результативные передачи. В составе каталонского клуба хавбек выиграл 13 трофеев.
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|Гранада
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|20
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|12
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|Осасуна
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|15
|Реал Вальядолид
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