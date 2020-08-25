Иван Ракитич вернется в "Севилью"

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Иван Ракитич вернется в "Севилью"

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич перейдет в "Севилью", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб согласился отпустить футболиста бесплатно, несмотря на то, что его контракт действует до лета 2021 года. Таким образом, "Барселона" хочет получить приоритетное право на трансферы защитников "Севильи" Диего Карлоса и Жюля Кунде.

Стоит отметить, что Ракитич ранее уже выступал за "Севилью" с 2011 по 2014 годы. В минувшем сезоне хавбек провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

Не пропустите: "Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов. | http://soccernews.ru
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