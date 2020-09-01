Иван Ракитич вернулся в "Севилью"

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич перешел в "Севилью", сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Сумма трансфера составила 1,5 миллионов евро. Сумма может вырасти на девять миллионов евро за счет бонусов. Футболист подписал с севильцами контракт до лета 2023 года. Ранее он играл за "Севилью" с 2011 по 2014 годы.

32-летний Ракитич выступал за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 310 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 42 результативные передачи. Ранее играл за "Базель" и "Шальке". Четырехкратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Швейцарии, победитель Лиги Чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. За сборную Хорватии сыграл 106 матчей и забил 15 мячей.

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