Иван Ракитич вернулся в "Севилью"
Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич перешел в "Севилью", сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Сумма трансфера составила 1,5 миллионов евро. Сумма может вырасти на девять миллионов евро за счет бонусов. Футболист подписал с севильцами контракт до лета 2023 года. Ранее он играл за "Севилью" с 2011 по 2014 годы.
32-летний Ракитич выступал за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 310 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 42 результативные передачи. Ранее играл за "Базель" и "Шальке". Четырехкратный чемпион Испании, четырехкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Швейцарии, победитель Лиги Чемпионов, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. За сборную Хорватии сыграл 106 матчей и забил 15 мячей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14