Иван Ракитич возвращается в "Севилью". Он подпишет трехлетний контракт

Теги барселонасевильяиван ракитичтрансферы

Иван Ракитич возвращается в "Севилью". Он подпишет трехлетний контракт

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прилетел в Севилью, чтобы пройти медицинское обследование для одноименного клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, футболист подпишет с "Севильей" трехлетний контракт. Клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера не разглашается. Хорват ранее уже играл за "Севилью" с 2011 по 2014 годы.

32-летний Ракитич выступал за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 310 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 42 результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" передумала применять санкции в отношении Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Месси больше не считает себя игроком "Барселоны"

СМИ: Месси больше не считает себя игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов