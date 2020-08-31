Иван Ракитич возвращается в "Севилью". Он подпишет трехлетний контракт

Хорватский полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прилетел в Севилью, чтобы пройти медицинское обследование для одноименного клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, футболист подпишет с "Севильей" трехлетний контракт. Клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера не разглашается. Хорват ранее уже играл за "Севилью" с 2011 по 2014 годы.

32-летний Ракитич выступал за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 310 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 42 результативные передачи.

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