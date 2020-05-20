Иван Саенко прокомментировал уход Семина из "Локомотива"

Экс-форвард сборной России Иван Саенко высказался по поводу решения руководства "Локомотива" не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

Ранее сообщалось, что место 73-летнего специалиста займет Марко Николич.

"Если расстаешься с легендой клуба, дождись решения: будет сезон доигран или нет. Если не был бы, то понятно: с человеком бы распрощались и не было бы такой ситуации. Если сезон будет доигран, то на любых условиях договорись, чтобы он довел этот сезон до конца. И тебе с точки зрения руководства будет легче!"- сказал Саенко в интервью YouTube-каналу "Поз и Кос".

Отметим, что болельщики "Локомотива" были очень недовольны решением клуба расстаться с Семиным.

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