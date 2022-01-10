Иван Сергеев громко высказался после перехода в "Зенит"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Нападающий Иван Сергеев прокомментировал свой переход в петербургский "Зенит" из самарских "Крыльев Советов".

"Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а "Зенит" – большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. "Зенит" – топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде", - приводит слова Сергеева официальный сайт клуба.

26-летний Сергеев является воспитанником Череповецкого футбола. За "Крылья Советов" он выступал с 2020 года. Ранее играл за "Череповец-Аист", "Строгино", "Ригу", "Тамбов" и "Торпедо". В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

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