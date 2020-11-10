Иван Ургант пошутил об интимном видео Дзюбы

Популярный телеведущий Иван Ургант посвятил часть своей программы на Первом канале ситуации с появлением интимного видео нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что в субботу в сети опубликовали ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

Из-за разразившегося скандала Дзюбу исключили из заявки сборной России на ноябрьские матчи с Молдовой, Турцией и Сербией.

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