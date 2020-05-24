Иван Ургант рассказал, что болеет за беларуский "Ислоч"

Известный телеведущий Иван Ургант в передаче "Вечерний Ургант" рассказал, что болеет за беларуский клуб "Ислочь".





Болельщики клуба отреагировали на слова Урганта и посвятили ему баннер на матче 10-го тура чемпионата Беларуси с "Энергетиком-БГУ".

"Я болею за "Ислоч". А ты?" - написано на беннере с изображением телеведущего.



Отметим, что в этой встрече команда потерпела поражение со счетом 1:2.



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