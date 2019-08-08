Иван Васильевич меняет профессию: 6 футболистов, которые имеют славу киноактеров

Завершение профессиональной карьеры заставляет футболистов размышлять над дальнейшими шагами: кто-то остается в футболе и становится тренером, кто-то идет работать экспертом в медиа (Гари Линекер, например, стал настоящей иконой в мире английских спортивных медиа и даже позволяет себе выходить голым в эфир после проигранных споров – все помнят ту историю с "Лестером"), а кто-то пытается построить актерскую карьеру. Нередко футболисты еще во время активного участия в матчах снимаются в эпизодических ролях в кино, чаще играя самих себя, и были случаи, когда спортсмены еще ярче раскрывались в новом амплуа. Мы собрали истории 6 футболистов, которые стали если звездами в кино, то хотя бы появлялись там в далеко не последних ролях.

Винни Джонс

Список известных футболистов, которые стали звездами Голливуда, должен обязательно начинаться с Винни Джонса. Валлийский спортсмен, игравший за национальную сборную и множество английских клубов ("Лидс", "Шеффилд", "Челси" и другие), еще до завершения профессиональной карьеры получил приглашение от Гая Ричи. Режиссер предложил Джонсу сыграть в фильме "Карты, деньги, два ствола". На этом сотрудничество Ричи и Джонса не закончилось: футболист завершил карьеру, после чего играл в следующем фильме режиссера, "Большой куш". В обеих лентах Винни получал второстепенные роли, а позже снимался во многих известных картинах, в частности "Люди Икс: Последняя битва", "Евротур", "Полуночный экспресс" и, конечно же, "Костолом". Интересно, что сейчас Винни Джонс больше известен именно как актер, а не как профессиональный футболист.

Дэвид Бекхэм

Британец Бекхэм – из тех спортсменов, которые смогли создать бренд со своего имени, благодаря чему остались успешными вне футбольного поля (кроме того, Бекхэм является иконой стиля и первопроходцем в мире МЛС). Дэвид заключает спонсорские контракты, снимается в рекламе, а в 2018 году даже купил футбольный клуб в США. Неудивительно, что след британца есть также и в кино. Чаще всего Бекхэм играет самого себя, долгое время самой популярной лентой с участием британца оставалась "Гол!". Едва ли не впервые в большом проекте Дэвид сыграл не самого себя в 2015 году, тогда его пригласили на второстепенную роль в фильме "Агенты U.N.C.L.E. ", а в 2017-м он сыграл в фильме "Король Артур: Легенда меча".

Эрик Кантона

Легенда английского "Манчестер Юнайтед" и один из самых эпатажных футболистов 90-х годов, Эрик Кантона завершил профессиональную карьеру, чтобы сфокусироваться на актерстве и рисовании. Его самая известная роль – монсеньор де Фуа в фильме 1998 года "Елизавета". Позже француз в основном снимался в местных фильмах, а в 2009 году "В поисках Эрика" вернул Кантоне утраченную популярность.

Джон Карью

Норвежский нападающий за футбольную карьеру успел поиграть в пяти разных странах, а больше всего запомнился в составе английской "Астон Виллы" (в этом сезоне вернулась в АПЛ и накупила игроков более чем на 100 млн евро). После завершения карьеры Джон решил не оставаться в футболе, а взамен попробовал себя в актерстве. Его дебютом стал канадский малобюджетный фильм ужасов "Dead of Winter", после этого он сыграл в норвежском фильме "Høvdinger". Обе ленты не стали популярными и имеют оценки на IMDb не выше 5 баллов. Впрочем, на этом Карью не остановился. В 2018 году он снялся в норвежском сериале "На своем поле" в роли футболиста вымышленной команды, которую впервые возглавила женщина. Сериал получился успешным: получил несколько премий в Норвегии и прошел в программу Берлинского фестиваля. После этого Карью получил роль в проекте "Колдунья 2", где будет играть Анджелина Джоли. Выход фильма запланирован на 2020 год.

Пеле

Выдающийся футболист прошлого века также снимался в кино. Его самая известная роль – в фильме «Бегство к победе», который вышел на экраны в 1981 году. События ленты разворачиваются во время Второй мировой войны: нацисты планируют сыграть футбольный матч против узников лагеря для военнопленных. Пеле сыграл капрала Луиса Фернандеса, одного из лидеров команды заключенных. Также в этом фильме снимался Сильвестр Сталлоне и сэр Майкл Кейн.

Неймар

Бразильский футболист попал в этот список авансом – пока играл только самого себя. Но одна из таких ролей действительно выделяется – эпизодическое появление в популярном фильме «xXx: Реактивизация». Также он спродюсировал документальный фильм о себе. Неймар в интервью заявлял, что ему было бы интересно попробовать себя в актерстве, поэтому, возможно, после завершения карьеры футболиста он будет активно заниматься съемками. Во всяком случае, имидж позволяет!

Игорь Малиенко | soccernews.ru