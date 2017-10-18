Ивана Надаль - телеведущая, ждавшая выхода Аргентины на ЧМ

Известная в Аргентине телеведущая Ивана Надаль после того, как местная национальная сборная благодаря хет-трику капитана команды Лионеля Месси в ворота Эквадора таки добыла путевку на Чемпионат Мира, пообещала местным фанатам по этому поводу сделать татуировку. Причем место для тату на теле девушки будут выбирать непосредственно болельщики.

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