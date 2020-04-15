Иванов: "Давно надо было аннулировать все итоги чемпионата России"

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Иванов: "Давно надо было аннулировать все итоги чемпионата России"

Хавбек "Ахмата" Олег Иванов высказал мнение о том, стоит ли доигрывать чемпионат России. Об этом сообщает Sport24.

"Не понимаю тех, кто говорит: "Давайте доиграем в Сочи". Какой футбол, когда у легионеров за тысячи километров заболевают друзья, родственники? Народу сейчас не до спорта. Одно дело, когда моя семья рядом, и я всегда могу вмешаться.

Уже давно надо было аннулировать все итоги и думать, кому выходить, кому вылетать и так далее. Если решат доиграть - паузы перед следующим вообще не будет. Но я даже не об отдыхе говорю. У многих игроков заканчиваются контракты. Команды, которые будут выходить в РПЛ, окажутся в ситуации, когда необходимо укомплектовываться за неделю. Получается, все выльется в суматоху, и следующий чемпионат превратить не пойми во что", - сказал Иванов.

"Ахмат" после 22 туров занимает 16 место в турнирной таблицы. Розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая.

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