Иванов: "Надеюсь, хейтеры Дзюбы надолго захлопнут рты"
Полузащитник "Уфы" Олег Иванов высоко отозвался об игре форварда Артёма Дзюбы в составе сборной России, выразив надежду, что критика в его адрес уменьшится.
"В атаке на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Артёма в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всё доказал. С Мальтой - гол+пас, со Словенией - дубль. Где-то вычитал, что по итогам этих трёх матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде - среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты", - сказал Иванов.
Напомним, что Дзюба находится в одном голе от повторения рекорда российской сборной по забитым мячам. Он отличился 29 раз, Александр Кержаков - 30.
Россия стартовала в квалификации ЧМ-2022 с двух побед - над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), а в третьем туре отбора уступила Словакии (1:2).
Не пропустите: Дзюба - лучший футболист первых матчей квалификации чемпионата мира-2022. | http://soccernews.ru
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