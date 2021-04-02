Иванов: "Надеюсь, хейтеры Дзюбы надолго захлопнут рты"

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Полузащитник "Уфы" Олег Иванов высоко отозвался об игре форварда Артёма Дзюбы в составе сборной России, выразив надежду, что критика в его адрес уменьшится.

"В атаке на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Артёма в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всё доказал. С Мальтой - гол+пас, со Словенией - дубль. Где-то вычитал, что по итогам этих трёх матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде - среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты", - сказал Иванов.

Напомним, что Дзюба находится в одном голе от повторения рекорда российской сборной по забитым мячам. Он отличился 29 раз, Александр Кержаков - 30.

Россия стартовала в квалификации ЧМ-2022 с двух побед - над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), а в третьем туре отбора уступила Словакии (1:2).

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