Иванов: "Надеюсь, хейтеры Дзюбы надолго захлопнут рты"

Теги уфаолег ивановартём дзюбазенит санкт-петербургроссия

Иванов: "Надеюсь, хейтеры Дзюбы надолго захлопнут рты"

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Полузащитник "Уфы" Олег Иванов высоко отозвался об игре форварда Артёма Дзюбы в составе сборной России, выразив надежду, что критика в его адрес уменьшится.

"В атаке на данный момент незыблемы позиции Дзюбы. Артёма в последнее время много критиковали. Но сейчас он на поле всё доказал. С Мальтой - гол+пас, со Словенией - дубль. Где-то вычитал, что по итогам этих трёх матчей Дзюба лидирует по количеству выигранных верховых единоборств. Не в нашей команде - среди всех европейских сборных! Надеюсь, теперь его хейтеры надолго захлопнут рты", - сказал Иванов.

Напомним, что Дзюба находится в одном голе от повторения рекорда российской сборной по забитым мячам. Он отличился 29 раз, Александр Кержаков - 30.

Россия стартовала в квалификации ЧМ-2022 с двух побед - над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1), а в третьем туре отбора уступила Словакии (1:2).

Не пропустите: Дзюба - лучший футболист первых матчей квалификации чемпионата мира-2022. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шварц привился российской вакциной "Спутник V"

Шварц привился российской вакциной "Спутник V"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов