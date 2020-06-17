Иванов обслужит матч ЦСКА - "Зенит" и другие судейские назначения 23 тура
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.
Центральный матч тура ЦСКА - "Зенит" обслужит Сергей Иванов.
19 июня (пятница)
"Крылья Советов" - "Ахмат": судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Владислав Безбородов, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.
"Сочи" — "Ростов": судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Николай Богач, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Сергей Лапочкин, AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гончар.
20 июня (суббота)
"Урал" — "Рубин": судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Игорь Синер.
"Арсенал" — "Спартак": судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Лапочкин.
ЦСКА — "Зенит": судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Дмитрий Березнев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Николай Волошин, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.
21 июня (воскресенье)
"Уфа" — "Тамбов": судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Лапин.
"Локомотив" — "Оренбург": судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Матюнин, AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Вячеслав Харламов.
"Краснодар" — "Динамо": судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20