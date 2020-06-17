Иванов обслужит матч ЦСКА - "Зенит" и другие судейские назначения 23 тура

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Иванов обслужит матч ЦСКА - "Зенит" и другие судейские назначения 23 тура

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Центральный матч тура ЦСКА - "Зенит" обслужит Сергей Иванов.

19 июня (пятница)

"Крылья Советов" - "Ахмат": судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Владислав Безбородов, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.

"Сочи" — "Ростов": судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Николай Богач, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Сергей Лапочкин, AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Александр Гончар.

20 июня (суббота)

"Урал" — "Рубин": судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Игорь Синер.

"Арсенал" — "Спартак": судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Сергей Лапочкин.

ЦСКА — "Зенит": судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Дмитрий Березнев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Николай Волошин, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Зуев.

21 июня (воскресенье)

"Уфа" — "Тамбов": судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Сергей Карасёв, AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Лапин.

"Локомотив" — "Оренбург": судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Алексей Матюнин, AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Вячеслав Харламов.

"Краснодар" — "Динамо": судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Алексей Сухой, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Александр Гвардис.

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