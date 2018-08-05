Иванов принес "Ахмату" первую победу в сезоне

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Иванов принес "Ахмату" первую победу в сезоне

В матче второго тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле обыграл "Енисей". Победу грозненцам во втором тайме принес Олег Иванов. Стоит отметить, что в концовке первой половины встречи был удален игрок гостей Шамиль Гасанов.

"Ахмат" – "Енисей" - 1:0 (0:0)
Гол: Иванов, 60 - 1:0

"Ахмат": Городов, Плиев, Мохаммади, Уциев, Анхель, Швец, Думбия, Иванов (Исмаэл, 86), Роши, Бериша (Митришев, 78), Балай (Мбенг, 72).

"Енисей": Юрченко, Дугалич, Кичин, Занев, Гасанов, Огуде, Рожков (Фатуллаев, 73), Комолов, Ятченко, Бодул (Костюков, 82), Саркисов (Обрадович, 60).

Предупреждения: Гасанов (38), Плиев (52), Огуде (56), Иванов (77), Уциев (90).

Удаление: Гасанов (45).

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