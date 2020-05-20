Иванов прокомментировал возможность назначения Семина главным тренером "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об информации о том, что Юрий Семин может возглавить екатеринбургскую команду.

"У меня с ним прекрасные отношения, но у нас есть тренер. Как я могу сейчас говорить, что позову Семина?

Что касается "Локомотива", то надо быть внутри, чтобы знать. Болельщики не знают всей кухни, и я не знаю - могу судить только по результатам. Почему решили не продлевать контракт - ни он, ни клуб конкретно не говорят.

А Парфенов пока добивается результатов, хотя я не всегда доволен. Нельзя всегда быть довольным тренером. У нас с ним проходят серьезные разговоры, когда и он высказывает какие-то свои претензии ко мне", - сказал Иванов в эфире E1.RU.

Напомним, 14 мая, "Локомотив" объявил об отставке главного тренера клуба Юрия Семина. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. 73-летний тренер возглавлял московский клуб с 1986 по 1991, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 год. За это время он выиграл три чемпионата России, шесть Кубков страны и три Суперкубка.

Не пропустите: Селюк: "Василий Уткин связан с руководством "Локомотива"| http://soccernews.ru