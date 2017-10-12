Иванов пропустит матч со "Спартаком"

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Иванов пропустит матч со "Спартаком"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов не поможет своей команде в матче 13-го тура чемпионата России против "Спартака".

Как сообщают российские СМИ, 31-летний футболист не успевает восстановиться от травмы к поединку с "красно-белыми".

Напомним, что матч "Ахмат" – "Спартак" состоится 13 октября в 19:30 по московскому времени.

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