Иванов пропустит матч со "Спартаком"
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов не поможет своей команде в матче 13-го тура чемпионата России против "Спартака".
Как сообщают российские СМИ, 31-летний футболист не успевает восстановиться от травмы к поединку с "красно-белыми".
Напомним, что матч "Ахмат" – "Спартак" состоится 13 октября в 19:30 по московскому времени.
Не пропустите: Капитан "Севильи" пропустит матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|12
|21
|5
|Ахмат
|12
|17
|6
|Спартак Москва
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Уфа
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Арсенал Тула
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9