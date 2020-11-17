Иванов рассудит "Спартак" и "Динамо", а также другие судейские назначения 15-го тура РПЛ
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура между московскими клубами "Спартак" и "Динамо" обслужит Сергей Иванов.
21 ноября (суббота)
"Краснодар" Краснодар - "Тамбов" Тамбов: судья — Сергей Лапочкин; VAR — Артем Любимов; AVAR — Алексей Воронцов;
"Ахмат" Грозный - "Зенит" Санкт-Петербург: судья — Сергей Карасев; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Дмитрий Чельцов;
"Спартак" Москва - "Динамо" Москва: судья — Сергей Иванов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Валерий Данченко;
"Локомотив" Москва - "Арсенал" Тула: судья — Алексей Сухой; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Сафьян;
22 ноября (воскресенье)
ЦСКА Москва - "Сочи" Сочи: судья — Евгений Кукуляк; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Арам Петросян;
"Ротор" Волгоград - "Урал" Екатеринбург: судья — Виталий Мешков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Игорь Демешко;
"Рубин" Казань - "Ростов" Ростов: судья — Павел Кукуян; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Андрей Болотенков;
23 ноября (понедельник)
"Уфа" Уфа - "Химки" Химки: судья — Станислав Васильев; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Стипиди;
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