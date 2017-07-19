Иванов: "Роналдиньо до матча примерял форму "Ахмата", но по зубам не прошел"

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов рассказал о визите знаменитого бразильца Роналдиньо в Грозный.

Напомним, что известный футболист принял участие в презентации логотипа грозненского клуба перед матчем РФПЛ с "Амкаром" (1:0).

"Концерт был в первую очередь для зрителей. Мы застали только момент, когда пианино вытаскивали. У людей был праздник, и у футболистов тоже, но у нас в первую очередь праздник был связан с началом сезона.

Роналдиньо до матча примерял форму "Ахмата", смотрел, на кого он больше похож, чтобы выйти вместо кого-то из наших футболистов играть. Но по зубам не прошел", - сказал Иванов.

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