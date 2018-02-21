Иванов: "Шатов был готов вернуться в "Урал", но он не хозяин своей судьбы"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что он хотел вернуть команду полузащитника Олега Шатова, который перешел из "Зенита" в "Краснодар".
"Как я мог не помочь Олегу? Конечно, мы разговаривали. Я все как-то завуалированно делал. Разговаривал и с Фурсенко два раза. Говорил: "Дайте ему играть, и он вернется в сборную". Был у меня такой разговор. Но "Зенит" выбрал деньги. Ему в "Краснодаре" полностью будут закрывать зарплату, плюс с правом выкупа.
Конечно, мы бы зарплату Олега не потянули, но Олег был готов. Говорил, мол, с удовольствием. Но так получается, что не он хозяин своей судьбы. Он, конечно, с удовольствием бы к нам приехал и помог в оставшихся 10 играх сезона. Когда Олег уходил, он сказал, что все равно еще сыграет в футболке "Урала". Так что никогда не говори никогда.
Сложно сказать, правильно ли Олег сделал, что перешел в "Краснодар". Мне кажется, ему надо было переходить в такой клуб, как ЦСКА. ЦСКА ведь играет еще и в Лиге Европы. Даже если бы они вылетели на стадии 1/16 финала, Олег сыграл бы там еще две игры. Его бы увидели, вспомнили. Может быть, ему стоит потом поехать куда-то в Европу играть.
"Краснодару", в отличие от ЦСКА, осталось провести 10 игр. Как он сейчас вольется в коллектив? Там ведь сыгранный коллектив, могут быть сложности. На месте Олега я бы выбрал или "Урал", или ЦСКА, где можно было бы провести больше игр", – приводят слова Иванова российские СМИ.
Напомним, что "Краснодар" арендовал 27-летнего Шатова до конца нынешнего сезона с правом выкупа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12