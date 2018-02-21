Иванов: "Шатов был готов вернуться в "Урал", но он не хозяин своей судьбы"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что он хотел вернуть команду полузащитника Олега Шатова, который перешел из "Зенита" в "Краснодар".

"Как я мог не помочь Олегу? Конечно, мы разговаривали. Я все как-то завуалированно делал. Разговаривал и с Фурсенко два раза. Говорил: "Дайте ему играть, и он вернется в сборную". Был у меня такой разговор. Но "Зенит" выбрал деньги. Ему в "Краснодаре" полностью будут закрывать зарплату, плюс с правом выкупа.

Конечно, мы бы зарплату Олега не потянули, но Олег был готов. Говорил, мол, с удовольствием. Но так получается, что не он хозяин своей судьбы. Он, конечно, с удовольствием бы к нам приехал и помог в оставшихся 10 играх сезона. Когда Олег уходил, он сказал, что все равно еще сыграет в футболке "Урала". Так что никогда не говори никогда.

Сложно сказать, правильно ли Олег сделал, что перешел в "Краснодар". Мне кажется, ему надо было переходить в такой клуб, как ЦСКА. ЦСКА ведь играет еще и в Лиге Европы. Даже если бы они вылетели на стадии 1/16 финала, Олег сыграл бы там еще две игры. Его бы увидели, вспомнили. Может быть, ему стоит потом поехать куда-то в Европу играть.

"Краснодару", в отличие от ЦСКА, осталось провести 10 игр. Как он сейчас вольется в коллектив? Там ведь сыгранный коллектив, могут быть сложности. На месте Олега я бы выбрал или "Урал", или ЦСКА, где можно было бы провести больше игр", – приводят слова Иванова российские СМИ.

Напомним, что "Краснодар" арендовал 27-летнего Шатова до конца нынешнего сезона с правом выкупа.

Не пропустите: Решение о проведении матча Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" в Самаре будет принято 22 февраля. | http://soccernews.ru