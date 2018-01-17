Иванов: "Шатову надо обязательно играть"
Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что полузащитнику "Зенита" Олегу Шатову нужно уйти в другой клуб.
"Олег – футболист уровня сборной страны. А ему не дают играть, не берут на сбор... Странно. А если он не сыграет на домашнем чемпионате мира, что тогда? Олег уже всем все доказал. Ему надо обязательно играть. Да, что-то не получилось с Манчини. Такое бывает. Ну, расходятся мнения на футбол. Ничего страшного. Отдайте парня в аренду, пусть постоянно выходит на поле. 10 матчей, которые остались в чемпионате, ему обязательно нужно играть. Зачем ему тренироваться со второй командой?! Это не то. Не понимаю. Если клуб его воспитывает, все равно надо отдать в аренду в другую команду. Нужно что-то делать! Я каждый день переживаю за Шатова. Какой-то парадокс, ей богу...
Я не думал, что он в 2014 году попадет на чемпионат мира. Но если он сейчас не сыграет на домашнем турнире... Это его чемпионат! Его турнир! Он сильный игрок, все об этом знают. Да, где-то вмешались травмы. Дайте ему возможность играть, и он опять всем все докажет. Знаю, как Шатов относится к футболу и как он хочет сыграть на ЧМ-2018. Профессионал. Почему бы не отдать его, например, в ЦСКА или еще куда-то?", - приводят слова Иванова российские СМИ.
В этом сезоне 27-летний Шатов провел за "Зенит" 16 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.
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