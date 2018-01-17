Иванов: "Урал" готов купить Месси, если его продадут за миллион рублей"
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб ведет работу на трансферном рынке.
"Селекционная работа ведётся круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, масса агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведём переговоры. Больше нам не нужно. Ну, если, конечно, Месси за миллион рублей не выставят на продажу. Тогда мы, конечно, его возьмём. Когда большая конкуренция, это тоже не очень хорошо. Все хотят играть, у кого-то больше практики, у кого-то меньше. Сейчас мы хотим, чтобы у нас было на каждую позицию по два футболиста. На правом фланге один Николай Димитров, молимся, чтобы с ним ничего не случилось. Слева вообще никого нет. То же самое с защитниками. Денис Кулаков у нас один, случись что… Взяли молодого парня из "Носты", дай бог, чтобы всё у него сложилось у нас в клубе. Он перспективный, огромный потенциал", - приводят слова Иванова российские СМИ.
После 20 туров "Урал" с 25 очками занимает девятое место в Премьер-лиге.
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|20
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