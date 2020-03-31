Президент "Урала" Иванов: "Впервые слышу, что сезон приостановлен до лета"

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Президент "Урала" Иванов: "Впервые слышу, что сезон приостановлен до лета"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу новости о том, что матчи чемпионата возобновятся не раньше 30 мая.

Ранее сообщалось, что руководство РПЛ сообщило всем клубам, что сезон будет возобновлен в начале лета.

"Я впервые слышу, что РПЛ объявила клубам о приостановлении сезона до лета. Возможно, нам действительно уже что-то сообщили, но мы пока не работаем, и я не знаю, приходила ли какая-то бумага от лиги. Пока команда в отпуске до 1 мая. Так поступили не только мы, но и многие другие клубы. Мы так сделали, потому что легионерам нужно было успеть выехать к своим семьям за границу до их закрытия. Слава богу, у нас все успели", - сказал Иванов.

Напомним, все спортивные мероприятия приостановлены из-за угрозы заражения коронавирусом.

По последним данным, в  России насчитывается 2337 зараженных коронавирусом. Выздоровел 121 человек, умерли - 17.

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