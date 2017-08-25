Иванович: "Быстрый гол в таких матчах очень важен"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал матч против "Утрехта" (2:0).

"Получилась тяжелая игра, мы были готовы к серии пенальти, но, слава богу, получилось победить и без этого. Быстрый гол в таких матчах очень важен. Жаль, что не успели забить второй, соперник начал контролировать игру. Хотя моменты для второго мяча в основное время у нас были, но не получилось их реализовать. Хорошо, что мы сохранили концентрацию до последнего и все-таки забили второй мяч" - приводят слова Ивановича российские СМИ.

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