Иванович: "Црвене Звезде" будет очень непросто с ЦСКА, но шансы у нее есть"
Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович оценил шансы белградской "Црвены Звезды" против ЦСКА в матчах 1/16 финала Лиги Европы.
"Црвена Звезда" показывает себя серьезной командой. Они умеют играть в жесткий футбол. "Звезде" будет очень непросто с ЦСКА, но у белградской команды, безусловно, есть шансы. Я прекрасно знаю армейцев, они играют с тремя центральными защитниками. Думаю, в матчах с ЦСКА у "Црвены Звезды" будут шансы при игре на контратаках. Сербская команда надежно действует в защите и вообще ее отличает хорошая командная игра. Для успеха в матчах с ЦСКА "Звезде" нужно более агрессивно действовать в атаке", - приводит слова Ивановича zurnal.rs.
Первый матч "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится 13 февраля. Ответный поединок пройдет 21 февраля.
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