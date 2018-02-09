Иванович: "Црвене Звезде" будет очень непросто с ЦСКА, но шансы у нее есть"

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович оценил шансы белградской "Црвены Звезды" против ЦСКА в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

"Црвена Звезда" показывает себя серьезной командой. Они умеют играть в жесткий футбол. "Звезде" будет очень непросто с ЦСКА, но у белградской команды, безусловно, есть шансы. Я прекрасно знаю армейцев, они играют с тремя центральными защитниками. Думаю, в матчах с ЦСКА у "Црвены Звезды" будут шансы при игре на контратаках. Сербская команда надежно действует в защите и вообще ее отличает хорошая командная игра. Для успеха в матчах с ЦСКА "Звезде" нужно более агрессивно действовать в атаке", - приводит слова Ивановича zurnal.rs.

Первый матч "Црвена Звезда" - ЦСКА состоится 13 февраля. Ответный поединок пройдет 21 февраля.

Не пропустите: Кириченко назвал фаворита в паре "Спартак" - "Атлетик". | http://soccernews.ru